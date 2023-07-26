بعد قرار أمريكا .. الإمارات ترفع سعر الفائدة إلى 5.40%

أعلن مصرف الإمارات المركزي ،اليوم الأربعاء، عن رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 5.15% إلى 5.40%.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪.

كانت الأسواق تراقب علامات على أن الارتفاع قد يكون الأخير قبل أن يأخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي استراحة لمراقبة كيفية تأثير الارتفاعات السابقة على الظروف الاقتصادية.

في حين أشار صانعو السياسة في اجتماع يونيو إلى أن رفع أسعار الفائدة مرتين قادم هذا العام ، فإن الأسواق تقوم بتسعير فرصة أفضل من التعادل بأنه لن يكون هناك المزيد من التحركات هذا العام.

لم يقدم بيان ما بعد الاجتماع سوى إشارة غامضة إلى ما سيوجه تحركات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في المستقبل.

وقال البيان “ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية”.