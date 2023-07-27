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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعرف إزاي ترتب رغباتك بتنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة 2023 على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

تنسيق الجامعات 2023 

وذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

 

 

 

مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية، مشيرة إلى أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

 

وأشارت إلى أن القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات هو أن يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي: "إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب".

وأضافت : يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، كما أنه يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:


موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: https://mohesr.gov.eg

 

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك): 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT


حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt/


حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).
https://twitter.com/Mohesregypt


حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).
https://www.threads.net/@mohesregypt

 

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم  بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

 

وأوضح أنه يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ، عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:  www.Tansik.Egypt.gov.eg
 

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