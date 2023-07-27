تحقيقات موسعة في مصرع فتاة بالسم بالعياط

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في مصرع فتاة اثر اصابتها بحالة تسمم حيث اشتبه الأطباء في تعرض الفتاة للإيذاء والضرب نتيجة وجود كدمات في وجهها.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابسات مصرع الفتاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وكلفت الطبيب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإصابة عشرينية بادعاء تسمم ووفاتها في المستشفى

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي أن "فاطمة.م." ٢٠ سنة أصيبت بحالة تسمم توقفت على إثرها عضلة القلب.

نقلت "فاطمة" إلى المستشفى وخضعت لعملية إنعاش دون استجابة لتفارق الحياة ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال أسرتها لوجود آثار كدمات بالوجه واحتمالية وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.