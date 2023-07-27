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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الغرف التجارية: في مصر إدارة متخصصة للتعامل مع نقص الأدوية

الدكتور علي عوف،
الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية

‏قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن العالم كله فيه مكانين فقط بهم إدارات لنقص الأدوية، الأول هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والثاني في مصر ولا يوجد دول أخرى لديها إدارات لنقص الأدوية.

 

حركة بيع الأدوية 


وتابع علي عوف خلال لقاء له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن تعريف الدواء الناقص بالنسبة لمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية هو الدواء الذي ليس له بديل، مؤكدا أن مصر لديها إدارة ومنظومة كاملة وفريق عمل يفوق الـ 60 شخص يتابع حركة بيع الأدوية في مصر يوميا.

الأدوية الدكتور على عوف شريف عامر مصر هيئة الغذاء والدواء

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