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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

30 مصابا .. أمن الغربية يتدخل لفض مشاجرة "الطوب والشوم" بين 3 عائلات ومعارك كر وفر

مشاجرة بالأسلحة بشوارع
مشاجرة بالأسلحة بشوارع المحلة

شهدت قرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اندلاع مشاجرة حامية  بـ "الطوب والشوم" بين ثلاث عائلات وهم زين العابدين والصعايدة والجنزوري استمرت لعدة ساعات واستخدمت فيها أدوات حادة وشوم والطوب مما أسفر عن شيوع حالة من الفزع والرعب بين المارة من الأسر والعائلات بسبب خلافات الجيرة وانتشار تجارة المخدرات الأمر الذي تسبب في سقوط ما يقرب من 30 مصاب جراء اشتباكات وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا المصابين إلي طوارئ مستشفى المحلة العام.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من إلي نقطة شرطة المعتمدية باندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة والشوم والطوب بين عائلات زين العابدين والجنزوري والصعايدة بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بأقوال أمنية للفض الخلافات بين العائلتين وعائلات  أخرى ومازال أعمال الاشتباكات بين الأهالي مستمرة .

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وأفاد شهود عيان داخل القرية أن هناك حالة من الرعب والفزع بين صفوف الأسر والعائلات بسبب شيوع تجارة المواد المخدرة بين أباطرة الإجرام طوال الأشهر الماضية.


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من ضبط 25 شخص بحوزتهم شوم وأسلحة ومازال البحث عن عناصر هاربة .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

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