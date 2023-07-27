رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. ترقبوها خلال ساعات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تقوم بتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا مجال لتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من الآن على موقع وزارة التربية والتعليم ، لافتا إلى صدور توجيهات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم إلا بعد الاعتماد الرسمي .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تصدر بيانا رسميا لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس سيكون متاحا على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg وكذلك على بوابة الثانوية العامة. http://thanwya.emis.gov.eg

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويتيح رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

حيث يطلب رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من الطالب ادخال رقم الجلوس و الضغط على عرض النتيجة

المجموع الكلي على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان المجموع الكلي على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس سيكون من 410 درجة

خطوات الاستعلام عن النتيجة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس