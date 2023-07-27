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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. ترقبوها خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تقوم بتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا مجال لتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من الآن على موقع وزارة التربية والتعليم ، لافتا إلى صدور توجيهات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم إلا بعد الاعتماد الرسمي .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تصدر بيانا رسميا لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس سيكون متاحا على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg  وكذلك على بوابة الثانوية العامة. http://thanwya.emis.gov.eg 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويتيح رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط 

حيث يطلب رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من الطالب ادخال رقم الجلوس و الضغط على عرض النتيجة

المجموع الكلي على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان المجموع الكلي على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس سيكون من 410 درجة

خطوات الاستعلام عن النتيجة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عن طريق الضغط على  https://emis.gov.eg/   أو https://natega.elbalad.news/
  • اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح
  • اضغط على عرض نتيجة الثانوية العامة 2023
  • تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات
  • يكشف رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 حالة الطالب (ناجح - دور ثاني - راسب وباق للإعادة)
  • يظهر للطالب مجموعه الكلي (علما بأن المجموع من 410 درجة)
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 رابط نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة نتيجة

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