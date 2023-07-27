معوض: أتمنى أن يعتمد كولر على اللاعبين الشباب بشكل أكبر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك لم يشارك في كأس السوبر الماضية أمام الأهلي وتم استبداله ببيراميدز، لذلك لابد من توقيع عقوبة واتخاذ موقف حاسم، لأن ذلك سيفتح الباب أمام أي نادٍ للاعتذار مستقبلا دون توقيع عقوبات.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب أن يتم معاملة الأندية بالمثل من جانب اتحاد كرة القدم المصري أيضا بشأن المديونيات، والمساواة في كل الأمور وتطبيق اللوائح بغض النظر عن أسماء الأندية وذلك لفرض العدالة على الجميع".

وأضاف: "أي بطولة لها لائحة خاصة، واقامة كل هذه البطولات مثل كأس النخبة (اختراع جديد)، نعاني من ضغط المباريات في مصر منذ عدة مواسم".

وزاد: "نادي بيراميدز عليه أن يحافظ على العلاقات مع الأندية، كان عليه التوضيح بدون تلميحات أو الدخول في أزمات مع فرق آخرى".

وأشاد معوض، بقدرات محمود صابر لاعب بيراميدز، وقال: "مستواه جيد للغاية ومنذ وجوده في نادي النجوم وهو معروف أنه من العناصر المبشرة ويمتاز بالقوة ودقة التسديدات ومميز دفاعيا وهجوميًا، ويمكن توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، وهو مختلف عن عبدالله السعيد تمامًا".

وزاد: "اتمنى أن يغير كولر وجهة نظره وأن يعتمد على اللاعبين الشباب ويعطيهم فرص في المباريات، والدوري المصري مستواه متوسط باستثناء عدد قليل في المباريات، لا يوجد فروق كبيرة بين اللاعبين، كان من الصعب قديما أن يتم تصعيد ناشئ على حساب ابوتريكة وبركات واحمد حسن، ولكن حاليا أي لاعب صاعد لو دخل في منافسة سوف يشارك في المباريات".

وأكمل: "هناك لاعبين خرجت للاعارة من الأهلي، والكلام كله حاليا على نيدفيد الذي سيعود، ومحمد شكري لو حصل على فرص مع الأهلي كان سيظهر بشكل جيد، ولو حصل على فرص منذ فترة طويلة، كان سيتألق مع الفريق، وكريم الدبيس أيضا من العناصر المبشرة".

وأتم: "علي ماهر الذي سيقود المصري يريد تولي تدريب الفريق التي تمتلك امكانيات مالية من اجل تحقيق نتائج جيدة".