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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من الساعة 12: 4.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس 27 يوليو، يمثل ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية فى الظل، أما عن درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة فتسجل 43  درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة في جنوب الصعيد فتوقعة هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 45 درجة مئوية.

نصائح ضرورة من هيئة الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة:

-تناول السوائل الباردة والمياه.
-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة. 
-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

تفاصيل طقس اليوم الخميس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 متر و1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.


وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 40 27
العاصمة الادارية 40 26
6 اكتوبر 41 26
بنهــــا 40 27
دمنهور 39 26
وادى النطرون 41 26
كفر الشيخ 39 25
المنصورة 39 26
الزقازيق 41 27
شبين الكوم 40 27
طنطا 39 26
دمياط 36 26
بورسعيد 36 27
الإسماعيلية 41 26
السويس 40 26
العريش 37 25
رفح 36 26
رأس سدر 41 27
نخل 41 20
كاترين 37 19
الطور 40 26
طابا 39 26
شرم الشيخ 40 29
الاسكندرية 35 25
العلمين الجديدة 35 26
مطروح 33 25
السلوم 35 24
سيوة 42 24
رأس غارب 42 30
الغردقة 42 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 41 29
شلاتين 41 30
حلايب 38 31
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 37 29
الفيوم 40 26
بني سويف 41 26
المنيا 41 24
أسيوط 42 26
سوهاج 43 27
قنا 44 30
الأقصر 45 28
أسوان 44 29
الوادى الجديد 45 24
أبوسمبل 44 30

الأرصاد هيئة الأرصاد الموجة الحارة تفاصيل طقس اليوم الخميس نصائح ضرورة

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