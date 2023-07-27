إعلامي شهير يستعرض لقطة أخلاقية لـ محمد عبد الشافي

نشر الإعلامي ابراهيم عبد الجواد صورة لنجم الزمالك المعتزل محمد عبد الشافي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وظهر عبد الشافي وهو يودي الصلاة في الملعب و علق ابراهيم عبد الجواد : ‏اللعيبة اللي زي عبد الشافي يتشالوا علي الراس والله ... اخلاق و فنيات و روح و تاريخ و كل حاجة حلوة ... قدوة و مثل لكل لعيبتنا الكبير قبل الصغير ... حب الناس بمختلف انتمائاتهم واحترامهم وتقديرهم ليك مش من فراغ يا شيڤو .. بالتوفيق يا بطل في اللي جاي ❤️❤️❤️



وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض من الاستمرار في الملاعب الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب أخطر مسئولي النادي باستقراره على اعتزال كرة القدم بسبب تجدد إصابته في الركبة وعدم قدرته على مواصلة اللعب.

ويرتبط عبد الشافي بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكن اللاعب استقر على التنازل عن مستحقاته والاعتزال في الفترة الحالية، وهو ما سيعلن عنه اللاعب في الأيام المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق اليوم الخميس في السعودية.

وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق من استمرار محمد صبحي حارس المرمى مع الأبيض من عدمه في الفترة المقبلة.

يأتي هذا عقب تلقى محمد صبحي بعض العروض في الفترة الأخيرة للرحيل عن نادي الزمالك .

وأكد المصدر أن أوسوريو رفض بشكل نهائي رحيل الحارس في الموسم المقبل وتمسك باستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو يعتبر محمد صبحي الحارس الأساسي ويرفض رحيله بسبب اهتزاز مستواه في الفترة الأخيرة ويؤكد أنها كبوة ليس أكثر وأنه سوف يعود لمستواه الجيد مرة أخرى.