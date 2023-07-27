مسيرة مشرفة.. نبيل الحلفاوي يشيد بنجم الزمالك بعد قرار الاعتزال

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة شكر للاعب محمد عبد الشافي، بعد قراره بالاعتزال عن لعب كرة القدم.

وكتب عبر تويتر: "‏مسيرة مشرفة محترمة ناجحة. أصدق الدعوات بالتوفيق في مشوارك القادم يا محترم بإجماع كل جماهير الكرة المصرية".

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض من الاستمرار في الملاعب الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب أخطر مسئولي النادي باستقراره على اعتزال كرة القدم بسبب تجدد إصابته في الركبة وعدم قدرته على مواصلة اللعب.

ويرتبط عبد الشافي بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكن اللاعب استقر على التنازل عن مستحقاته والاعتزال في الفترة الحالية، وهو ما سيعلن عنه اللاعب في الأيام المقبلة.