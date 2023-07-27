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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسيرة مشرفة.. نبيل الحلفاوي يشيد بنجم الزمالك بعد قرار الاعتزال

صدى البلد

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة شكر للاعب محمد عبد الشافي، بعد قراره بالاعتزال عن لعب كرة القدم.

وكتب عبر تويتر: "‏مسيرة مشرفة محترمة ناجحة. أصدق الدعوات بالتوفيق في مشوارك القادم يا محترم بإجماع كل جماهير الكرة المصرية". 

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بعد اعتزال عبد الشافي .. أحمد مرتضى : اللاعب الوحيد الذي رفض زيادة عقده

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض من الاستمرار في الملاعب الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب أخطر مسئولي النادي باستقراره على اعتزال كرة القدم بسبب تجدد إصابته في الركبة وعدم قدرته على مواصلة اللعب.

ويرتبط عبد الشافي بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكن اللاعب استقر على التنازل عن مستحقاته والاعتزال في الفترة الحالية، وهو ما سيعلن عنه اللاعب في الأيام المقبلة.

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