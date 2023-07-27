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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالخمسة.. أرسنال يقسو على برشلونة في ودية أمريكا

صدى البلد

استهل برشلونة جولته الأمريكية ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد بالهزيمة أمام أرسنال الإنجليزي 3-5.

وأقيمت المباراة في ملعب "صوفي ستيديوم" في لوس آنجليس وهي الأولى التحضيرية للبرسا بعدما اضطر لإلغاء وديته أمام يوفنتوس السبت الماضي بسبب عدوى فيروسية أصابت عدد كبير من أعضاء الفريق.

وشهدت المباراة الظهور الأول للوافدين الجديدين للبرسا التركي إلكاي جوندوجان والإسباني أوريول روميو، إلا أنهما قدما أداء متواضعا، فيما غاب عن اللقاء صفقة برشلونة الأخرى إينييجو مارتينيز بسبب آلام بدنية.

ورغم أن برشلونة افتتح التهديف، فإنه ارتكب العديد من الأخطاء وافتقد للإيقاع، بينما تفوق أرسنال الذي خاض بالفعل ثلاث مباريات تحضيرية .

وتقدم برشلونة أولا عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة (7) لكن تعادل بوكايو ساكا لأرسنال في الدقيقة (11) قبل أن يعود البرسا ليتقدم مجددا بهدف للبرازيلي رافينيا في الدقيقة (34).

وقبل انتهاء الشوط الأول تعادل أرسنال بفضل هدف من توقيع الألماني لوكاس هافيرتس في الدقيقة (43).

وفي الشوط الثاني سجل البلجيكي لياندرو تروسار ثنائية لأرسنال في الدقيقتين (55 و78)، قبل أن يحرز فيران توريس الهدف الثالث والأخير للبرسا في الدقيقة (88).

واختتم خماسية أرسنال البرتغالي فابيو فييرا في الدقيقة (90) مسجلا أجمل أهداف اللقاء.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة وديتين أخريين الأولى أمام غريمه ريال مدريد في كلاسيكو يقام بمدينة دالاس السبت المقبل، والثانية أمام ميلان الثلاثاء القادم في لاس فيجاس.
 

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