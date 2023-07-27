القليوبية تستضيف ندوة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تنظم محافظة القليوبية ، اليوم الخميس، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والسفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لقاء حواريا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، عن المشروعات الخضراء الذكية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة.



كان قد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو الجاري، على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" فى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة.



وأكد محافظ القليوبية على دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة، مشيراً إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة.