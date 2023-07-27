عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية تستضيف ندوة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

تنظم محافظة القليوبية ، اليوم الخميس، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والسفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لقاء حواريا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، عن المشروعات الخضراء الذكية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة.


كان قد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو الجاري، على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" فى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة.


وأكد محافظ القليوبية على دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة، مشيراً إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة.

القليوبية محافظ القليوبية رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظة القليوبية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

بشرى لعشاق الأهلي.. شوبير يكشف تطوراً جديداً في صفقة المغربي رضا سليم

الأزمة مستمرة.. عقوبة جديدة تنتظر حسين الشحات الأسبوع المقبل بسبب ضرب الشيبي

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

قرار مفاجئ من جنش نحو عودته للزمالك الموسم المقبل

فرج عامر يعلن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي .. تفاصيل

«اشتري قبل فوات الأوان» | مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد الشهادات الدولارية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة مسائية لإزالة الإشغالات والتعديات ببنها

تكليف محمد العزب مديرا لمستشفى بنها التعليمى بالقليوبية

محافظ القليوبية يُخَفِض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي إلى 220 درجة

بسبب الغياب.. إحالة العاملين فى 8 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

محافظ القليوبية: زراعة 20 فدانًا بمحاصيل مثمرة داخل مشروع الـ30 مليون بيضة

إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بالقليوبية خلال ساعات

مجلس جامعة بنها يكرم الدكتور جمال سوسه لانتهاء فترة عمله

تقديرا لجهوده.. تكريم مدير عام أمانة مجالس جامعة بنها

ترشيحاتنا

طقس أغسطس مفاجأة| حرارة شديدة على القاهرة اليوم.. وتحذير لسكان هذه المناطق

عاجل.. وزير خارجية النيجر يعين نفسه رئيسًا للحكومة ويدعو للتعبئة لمقاومة الانقلاب

بعد عزله من منصبه.. وزير خارجية النيجر يؤكد شرعية الرئيس المعزول

العظمى تتخطى 43.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة القادمة|فيديو

بعد زيادة الفائدة الأمريكية.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب عالميا

«جين ليم» رائدة علم السعادة في زيارة لمصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

علاج الكوليسترول بكل أنواعه حتى الوراثي

لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين| لا تخرجوا من المنازل في هذه الأوقات

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ