محافظ القليوبية يقود حملة مسائية لإزالة الإشغالات والتعديات ببنها

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم الأربعاء يرافقه الأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على أرصفة المُشاة والطريق العام بمدينة بنها، والتي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع، حيث تم تنفيذ الحملة بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ومنطقة وابور الثلج وعزبة السوق ومنطقة المنشية وشارع سعد زغلول وشارع فريد ندا وشارع غرب الإستاد .

وخلال الحملة تم تحرير أكثر من 70 محضر إشغال طريق وتم مصادرة 300 كرسي، كما تم مصادرة عدد (٧)موازين من الباعة الجائلين وعدد (٢ ) أنبوبة بوتاجاز ، بالإضافة إلى (20) حالة إزالة فورية تنوعت ما بين باعة جائلين يفترشون الطرقات، بالإضافة إلى إزالة عدد (2) كشك على كباري الرياح التوفيقي تستغل أرصفة المشاة في عرض منتجاتهم، بالإضافة إلى مصادرة شماسي وعربات كارو، وتم مصادرة كافة المضبوطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات المُتتالية لمحافظ القليوبية للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة، ولإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية على أرصفة المارة.



وقد شدد "الهجان" على رئيس المدينة ونوابه بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كشرطة المرافق ومسؤولي الإشغالات، وإدارة المتابعة، لمواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير، علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كافة الشوارع، لضمان عدم عودة الباعة الجائلين وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة، مع استمرار التنبيه عليهم بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجهاً بتكثيف حملات النظافة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأكد الهجان أن هذه الجولة تأتي استجابة لشكاوى عدد من مواطني مدينة بنها من وجود إشغالات، حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم .



وأعرب المواطنون خلال الحملة عن سعادتهم لجهود المحافظة في إزالة تلك الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، حيث كانت تمثل لهم عائقا خلال سيرهم بالشارع، إضافة إلى الاختناقات المرورية والمظاهر غير الحضارية خاصة أمام موقف السيارات.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع قسم الإشغالات والمرافق، بهدف تسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط بالشارع وإزالة المظاهر العشوائية التي يقوم بها الباعة المتجولون بالمخالفة واستغلال أرصفة المشاة، وإقامة أكشاك وفروشات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع .