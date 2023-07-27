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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يعزي الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

صدى البلد

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي:

وجاء كالتالي" أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي قدم عطاءً كبيراً لخدمة وطنه، فضلاً عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق."

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