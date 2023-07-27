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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

مارك زوكربيرج يستعد لضرب إيلون ماسك.. تفاصيل

مارك زوكربيرج يستعد
مارك زوكربيرج يستعد لضرب إيلون ماسك

يقترب مارك زوكربيرج خطوة أخرى من إتقان فن الجوجيتسو البرازيلي، حيث لا تزال التكهنات قائمة حول مواجهة محتملة بينه وبين إيلون ماسك في مباراة قفصية.

وفقا لموقع بيزنس إنسيدر التقني، أعلن زوكربيرج يوم الأحد أنه تمت ترقيته إلى الحزام الأزرق في الجوجيتسو، حيث نشر بعض الصور للاحتفال بهذه المناسبة على إنستجرام. في الصور، ظهر زوكربيرج بجانب ديف كاماريلو، الحائز على الحزام الأسود في الجوجيتسو من الدرجة الخامسة والذي كان يتدرب معه وأيضًا عمل مع نجم "جون ويك" كيانو ريفز.

وقال زوكربيرغ: "تهانينا @davecamarillo على حزامك الأسود من الدرجة الخامسة. أنت مدرب رائع وتعلمت الكثير عن المقاتلة والحياة من التدريب معك. كما أنني متشرف بترقيتي للمنافسة بالحزام الأزرق لفريق @guerrillajjsanjose".

 

بداية زوكربيرج في فن الجوجيتسو

 

بدأ زوكربيرج التدريب في فن الجوجيتسو خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا كوفيد-19.

وقال في حوار مع المذيع ليكس فريدمان إن تعلم فنون الدفاع عن النفس تتضمن "ضربًا كثيرًا". وأضاف زوكربيرج أنه يتدرب الآن في الجوجيتسو ورياضة الفنون القتالية المختلطة 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. وفي شهر سبتمبر، نشر زوكربيرج فيديو لنفسه يتبادل اللكمات مع المقاتل خاي وو. وقال المقاتل الحر آلجامين ستيرلينغ في التعليقات إن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا قد يكون قريبًا جاهزًا للمشاركة في بطولة UFC (كان ذلك قبل أشهر من تحدي إيلون ماسك لزوكربيرج لتنظيم مباراة في القفص).

قتل العصفور الأزرق.. وداعا تويتر على يد إيلون ماسك

وفي شهر مايو، نشر زوكربيرج صورًا لنفسه يتنافس في أول مباراة له في الجوجيتسو. وفي هذا المنشور، قال إنه فاز بالميداليات - فضية وذهبية - وشكر مدربيه. بالإضافة إلى الفنون القتالية، يستمتع زوكربيرج أيضًا بأنواع أخرى من التمارين الرياضية. فلديه خبرة في ركوب الأمواج وCrossFit والجري - على الرغم من أنه قال مؤخرًا إنه قد تخلى عن الجري لأن "المشكلة في الجري هي أنه يمكنك التفكير كثيرًا".

ولكن مهما كانت مزيج التمارين التي يمارسها، يبدو أنه يعمل عليها بشكل جيد. وعلى الرغم من عدم وجود أي تأكيد رسمي حتى الآن، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان زوكربيرج سيواجه صاحب تويتر - أو يجب أن نقول "إكس" - إيلون ماسك.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد شيء محدد، ولكن من الواضح أن زوكربيرغ لا يفكر في التوقف عن التدريب في أي وقت قريب.

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