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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الغربية تعلن عن جهودها في أعمال رصف شوارع مركز قطور لخدمة المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلنت  محافظة الغربية اليوم أن أعمال الرصف مستمرة في كافة المدن من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة، وفيما يخص خطة الرصف بمركز ومدينة قطور فقد قامت المحافظة العام الماضي بتوسعة وتطوير ورصف مدخل قطور من الطريق الدولي حتى المزلقان، وتم تأجيل باقي الشوارع بالمدينة لحين الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعي.

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وأكدت المحافظة أن خطة الرصف هذا العام في قطور ستشمل تغطيه مصرف الزهار وتوسعة ورصف الطريق من المزلقان حتى شارع الجيش إلى جانب رصف شارع الجيش كاملا من خلال هيئة الطرق، كما سيتم رصف شارع المستشفى، شارع طارق المسلمي وامتداده حتى الطريق المودي للشين، طريق المحطة وشارع البنك الأهلي في المرحلة الثانية.

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وأوضحت المحافظة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تختص بتطوير قرى الريف المصري، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بقرى مركز زفتي وجاري الانتهاء منها بنسب إنجاز تخطت الـ 90 %..

 أما بخصوص المرحلة الثانية، فسوف يتم تنفيذها في أربعة مراكز وهي قطور، كفر الزيات، بسيون والمحلة وقد بدأت المحافظة بتنفيذ أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في ثماني قرى منها قريتي سجين الكوم وصرد في مركز قطور، وفيما يخص المشروعات فقد انتهت الدراسات الفنية لقطاعات مياه الشرب، الصرف الصحي|، الكهرباء، الغاز والاتصالات في قرى المركز، إلى جانب توفير الأراضي والرسومات الهندسية لمنشآت التعليم، الصحة، الشباب، التضامن والإسعاف وسيأتي الرصف في المرحلة النهائية بعد نهو كافة الأعمال.

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