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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صدفة أم مقصودة؟.. لقاء السيسي وبوتين يعيد للأذهان "لفتة 2019"

الرئيسان السيسي وبوتين
الرئيسان السيسي وبوتين

تساؤلات كثيرة تدور عن قوة العلاقات المصرية- الروسية، التي دائما ما تؤكدها لقاءات السيسي وبوتين، هل هي مقصودة أم مجرد صدفة؟.

ارتدى الرئيس السيسي ونظيره الروسي بوتين نفس رابطة العنق، وهو ما أعاد للأذهان لفتة عام 2019، عندما علق الرئيس الروسي بوتين خلال قمة روسيا- إفريقيا الأولى على رابطة عنق الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أثارت إعجابه.

وكان تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو لملاحظة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ارتداء الرئيس  عبدالفتاح السيسي ربطة عنق متشابهة.

80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا

لقاء السيسي وبوتين هذه المرة يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وعلى مدار السنوات الماضية، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013 تعددت اللقاءات بين الزعيمين السيسي وبوتين منذ 2014 حتى عام 2020، ونوه بوتين إلى أن هذا العام "بعد شهر واحد بالضبط"، يوافق الذكرى الـ80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة، فيما أكد الرئيس السيسي أن القمة الروسية- الإفريقية ستكون لها نتائج عظيمة، مشيرا إلى أن مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي فيما يخص التعاون في المجالات المختلفة وأيضا على مستوى القارة الإفريقية.

واكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعا خاصا ومكانة خاصة، وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تقدر الدعم الواضح لروسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الروسية الصناعية، كما تقدم السيسي بالتهنئة إلى روسيا بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية.

جدير بالذكر أن الرئيسين "السيسي وبوتين" يلتقيان مرة كل عام، وأحيانا مرتين في العام، اللقاء الأول الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي بوتين كان في 2014، تحديدا قبل ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، ثم اللقاء الثاني في نفس العام بعد انتخابات الرئاسة في أول زيارة خارجية للرئيس السيسي، ثم التقى الرئيس السيسي للمرة الثالثة مع الرئيس الروسي في القاهرة، في شهر فبراير عام 2015 في زيارة رسمية لمصر، أعقبها زيارة للرئيس السيسي في يوم 9 مايو 2015 لمشاركة روسيا في الاحتفال بالنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

أما اللقاء الرابع فجاء في 26 أغسطس 2015 ليلتقي الرئيس السيسي ونظيره الروسي لأول مرة 3 مرات خلال عام واحد، حين زار السيسي روسيا وعقد مباحثات مع نظيره الروسي، وفي 5 سبتمبر 2016، التقى السيسي وبوتين بعد ذلك في الصين على هامش قمة العشرين، ثم بعد ذلك في قمة بريكس في 4 سبتمبر 2017، ثم زار الرئيس بوتين بعد ذلك مصر يوم 11 ديسمبر 2017، ثم التقيا مرة أخرى في سوتشي يوم 16 أكتوبر 2018، ثم التقيا في الصين يوم 26 أبريل 2019، إلى أن جاءت قمة "روسيا - إفريقيا" في عام 2019 ليعلن الرئيسان السيسي وبوتين ترأسهما للقمة سويا لأول مرة في تاريخ البلدين في 24 أكتوبر 2019، كما شهد عام 2020 لقاءً بين بوتين والسيسي، حين التقيا في ألمانيا على هامش قمة حول الأزمة الليبية.

السيسي بوتين السيسي وبوتين العلاقات المصرية- الروسية رابطة العنق لفتة عام 2019

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صدفة أم مقصودة؟.. لقاء السيسي وبوتين يعيد للأذهان "لفتة 2019"

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