الأحزاب السياسية تنتفض لأجل البناء والتنمية في صعيد مصر | شاهد

شارك حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، في فعاليات الجولة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية تحت شعار "حصاد عام مضى.. ورؤية عام مقبل"، والذي يقام بمحافظة سوهاج.

ضم وفد حزب المؤتمر، الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ، واللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب والنائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، النائبة حنان عوض ، أحمد خالد نائب رئيس الحزب ،محمد الغول امين الشئون البرلمانية ،النائب السابق أحمد عمران نائب رئيس الحزب ، مصطفي الدكتورى امين التنظيم ، مينا عماد أمين عام إتحاد الشباب ، خالد ابو بكر أمين الشئون القانونية ، النائب السابق أحمد حلمي الشريف نائب رئيس الحزب ، وليد البكري سليم أمين محافظة بني سويف ، أيسر عرفة أمين محافظة سوهاج ،عبد الله الحفني عضو مكتب تنفيذي إتحاد الشباب ، ولاء مجاهد ، نشوي الوحيلي ،إياد العرابي ،خالد رشدان .

شارك في الملتقي عدة أحزاب منها حزب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، المؤتمر، تحالف دعم الأحزاب السياسية ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي هذا في إطار التنسيق بين الأحزاب السياسية من أجل البناء والتنمية في صعيد مصر والاستعداد للاستحقاقات الدستورية التي سوف تجري خلال الفترة القادمة.



واستعرض الملتقى، جهود الأحزاب السياسية خلال عام مضى، ورؤية الأحزاب السياسية وخطتها للعام المقبل في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.

وحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم والشباب والإعلام والعمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة من محافظات الجيزة ، والفيوم، والوادي الجديد ، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر".