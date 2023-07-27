رسمياً .. موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

يتساءل جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم حاليا عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد أن كثرت الأخبار المتضاربة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهذا الشأن .

ومن جانبها ، أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أي قرار رسمي بتغيير موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سبق وأن أعلنه وزير التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقال المصدر إنه بناء عليه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الاسبوع القادم مع حلول شهر أغسطس 2023 وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم .

ويعود مساء اليوم الخميس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من رحلة عمله في تنزانيا ، بعد مشاركته في فعاليات "القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023"، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي 25 و26 يوليو الجاري بحضور 63 وزيرا من مختلف دول العالم .

وبعد عودته من تنزانيا يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع كنترولات الثانوية العامة 2023 موقف نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ويطلع على قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ، ثم يتخذ وزارة التربية والتعليم بناءا على ذلك موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

وقبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بيوم ، يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتصال هاتفيا بـ أوائل الثانوية العامة 2023 ، لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على استمرار الجد والاجتهاد ، كما سيقوم وزير التربية والتعليم بدعوة أوائل الثانوية العامة 2023 لحضور مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة ، والمقرر عقده الأسبوع القادم .

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ومن المقرر أن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على موقع وزارة التعليم الاسبوع القادم

وبعد الاعتماد الرسمي مباشرة ، يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع اي مصاريف إلكترونية .