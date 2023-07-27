أخبار التوك شو.. نتيجة الثانوية العامة 2023.. نجم الزمالك عن انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي: حرام وكارثة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

نجم الزمالك عن انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي: حرام وكارثة

أكد أحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق، أن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، له مواصفات خاصة، ويعتبر من أفضل اللاعبين.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن فتوح من النجوم التي تسعد الجمهور بـ الحركات التي يقدمها معلقًا :" لازم تقفل رجلك وانت داخل عليه".



التالتة يمين.. إمام عاشور يغني للأهلي ونجم سابق بالزمالك يعلق

أكد أحمد الميرغني، لاعب الزمالك السابق، أن انتقال إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، سيكون إضافة لـ النادي الأهلي، معلقًا: "إمام أفضل لاعب بيلعب في رقم 8 بمصر حاليًا".

بعد 48 ساعة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن درجات الحرارة ونسب الرطوبة

كدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال هذه الأيام تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن من يوم السبت سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

محمد هنيدي: مرعي البريمو فيلم كويس وهيعجب الجمهور



‏قال الفنان محمد هنيدي، إن فيلمه الجديد "مرعي البريمو"، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، موضحا أنهما بعد فترة من الغياب سيعودان مرة أخرى للعمل معا.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. مفاجأة بشأن مادة التاريخ والكيمياء

أكد رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، أن إجمالي أوائل الثانوية العامة، 36 طالبا وطالبة في 3 شعب، وسيتم إعلان أسماء الأوائل قبل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ24 ساعة.



رئيسة بريكس: نريد زيادة حجم التعامل بالعملات الوطنية لتقوية الأسواق الداخلية للدول الأعضاء

قالت رئيسة البرازيل السابقة ورئيسة بنك بريكس: “‏نحن نريد توسيع تأثير بنك بريكس على الدول النامية، ونسعى إلى تنويع أعمالنا وخطواتنا وتعزيز البنك ليكون مؤسسة لدعم دول الجنوب العالمي والدول النامية، خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية”.

‏وأضافت: “لذلك نحن نوسع تشكيلة المساهمين في بنك بريكس، ونوسع من مشاريعنا التي نمولها لتوطيد أقدامنا في المناطق الأخرى، ونريد أن نتعاون عن كثب مع جميع الدول الأعضاء في البنك، ونود أن نبحث عن شراكات مع الدول وليس فقط عمل المشاريع، ونريد التعاون مع القطاع الخاص في المشاريع ذات الأهمية الكبرى”.

رئيس الاتحاد الأفريقي: ندعو للتعايش السلمي بين روسيا وأوكرانيا

طالب غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بالتعايش السلمي بين روسيا وأوكرانيا، معقبا “ما يحدث يؤثر على العالم”.

وأضاف والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشكر إلى الجميع لسماع هذه الرسالة.

ولفت إلي أن "أفريقيا يحق لها بالمشاركة في اتخاذ القرارات، وذلك بكونها عضوًا أساسيًا بمجلس الأمن".

بوتين: نعمل على تعزيز مشروعاتنا بمحطة الضبعة وقناة السويس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تعميق التعاون الصناعي مع أفريقيا يكتسب أهمية كبيرة، إذ أن المنتجات الروسية بما فيها السيارات ومعدات البناء تحظى بطلب عالي عليها، متابعا: «يجرى دراسة أدوات جديدة لإقراض مشتريات الدول أفريقيا لمنتجاتنا الصناعية».

وأضاف في كلمته خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، : «نعمل على تعزيز مشروعاتنا بمحطة الضبعة وقناة السويس في مصر»، مشيرا إلى أن هناك تعاون في مجال الاتصالات والمعلوماتية في مجال الأمن الإعلامي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ولدينا خبرة كبيرة في تقديم خدمات الكتروينة حكومية للمواطنين والكيانات.

بوتين: 35 ألف طالب من أفريقيا يتلقون التعليم في روسيا

أكد الرئيس الروسي بوتين، أن بلاده لديها لجان مشتركة مع الكثير من الدول الأفريقية، وصلت لـ 28 دولة، وأن بلاده مستعدة لعقد لجان مع الدول التي ليس هناك تعاون بنهم.

وأضاف خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك اهتمام بالتعاون في مجال التعليم، مع الدول الأفريقية، وأنه تم مناقشة تلك الأشياء مع رئيس الاتحاد الأفريقي.

وتابع :" هناك 35 ألف طالب من افريقيا يتلقون التعليم في روسيا، وأن بلاده مستمرة في دعم الدول الأفريقية من أجل التنمية، وأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لـ المعلمين ".

عاجل| السيسي يصل مقر انعقاد القمة الأفريقية الروسية

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة الأفريقية الروسية.

وعرضت قناة “إكسترا”، بثا مباشرا لتوافد القادة الأفارقة لمقر انعقاد القمة الأفريقية الروسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن كل محاولات الدول الغربية لعرقلة عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في بطرسبورج، باءت بالفشل.