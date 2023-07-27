الكويت.. إحباط محاولة دخول مليون حبة من الكبتاجون

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في إحباط عملية تهريب نحو مليون حبة "كبتاجون" حاول ثلاثة متورطين من جنسية عربية إدخالها إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ "مخبأة في حاوية تحمل مواد بناء اسمنتية بطريقة سرية ومبتكرة".

وبحسب بيان للداخلية الكويتية؛ فقد أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والتنسيق المشترك بين الادارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت ومكافحة المخدرات بدولة قطر تمكنوا من إحباط عملية التهريب.

وذكر البيان أنه جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعربت "الداخلية" عن شكرها للسلطات الأمنية القطرية على التعاون المثمر في ما يتعلق بأمن البلدين لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها تجاه البلدين الشقيقين.

وأكدت حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على تكثيف المتابعة الأمنية والميدانية والجهود لصد جميع عمليات ترويج المواد المخدرة، مشددة على أن الحرب تتواصل على تجار السموم بلا هوادة لحماية الكويت من هذا الخطر الداهم.