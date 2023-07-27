محمد هنيدي وشارموفرز يطرحان طبطبلي من فيلم مرعي البريمو

طرح الفنان محمد هنيدي، وفرقة شارموفرز اغنية جديدة بعنوان “طبطبلي” وهي الأغنية الدعائية لفيلم مرعي البريمو.

أغنية “طبطبلي” كلمات أحمد بهاء وفليبينو، غناء أحمد بهاء ومحمد هنيدي، ألحان أحمد بهاء، توزيع محمد الفرة.



‏قال الفنان محمد هنيدي، إن فيلمه الجديد "مرعي البريمو"، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، موضحا أنهما بعد فترة من الغياب سيعودان مرة أخرى للعمل معا.

الفنان محمد هنيدي



‏وتابع محمد هنيدي خلال برنامج "صباح البلد"، مع الإعلامية نهاد سمير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، سيشاركه في الفيلم العديد من النجوم مثل الفنانة غادة عادل والفنان أحمد بدير والفنان محمد محمود والفنان علاء مرسي والفنان مصطفى أبو سريع والفنان أحمد سلطان، مؤكدا أن الفيلم رائع ومتقن وسينال إعجاب الجماهير.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو البرومو الرسمي للفيلم وروج الفنانين المشاركين للعمل بنشر البرومو عبر صفحاتهم.

وكتبت غادة عادل بطلة العمل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: “خليك فريش مع مرعي البريمو”.

انتهى المطرب عبد الباسط حمودة من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو، والمفترض عرضه فى السينمات يوم 2 من شهر أغسطس القادم.