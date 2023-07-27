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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يطرح أغنية كعبك علي.. فيديو

رامي صبري
رامي صبري

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كعبك علي” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

كعبك علي، كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمودي.

رامي صبري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة كعبك علي

«كعبك عِلِي».. رامي صبري يطرح بوستر أحدث أغنياته الصيفية

تقول كلمات الاغنية: “سألونى .. حبيبى ياما سألونى فى أحلى مِنك ف عيونى ؟ سألونى .. حبيبى ياما سألونى فى أحلى مِنك ف عيونى؟ أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده انت كعبك علي جامِد وأكدتلي حظى جه من السما يوم ما قربتلي”.

 

 

وشارك الفنان رامي صبري جمهوره بالبرومو الخاص بالأغنية والذي ظهر فيه بأجواء صيفية وهو يرتدى «تيشيرت كت باللون الأبيض» وبعض من الإكسسوارات وعلق عليه كاشفا موعد الأغنية.

 

وكانت آخر أغنيات رامي صبري خلال الأيام الماضية هي أغنية «ملك الفرفشة» والتي حققت نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاون فيها رامي مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.

 

ويحيي النجم رامي صبري بمشاركة النجمة روبي حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة القادم 28 يوليو الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن سلسلة حفلاته التي يتواجد فيها بين جمهوره العربي خلال الفترة الحالية.

رامي صبري الفنان رامي صبري اليوتيوب كعبك علي جلال حمودي

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