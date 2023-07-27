الزمالك اليوم.. فشل صفقة بوبو وأوسوريو يهدد بالرحيل وكاف يتغزل في شيفو

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ نادي الزمالك وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم الخميس داخل النادي.

أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدد إدارة القلعة البيضاء بفسخ عقده عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية، والتي تنطلق اليوم، الخميس، في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي غدا الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق الاتحاد المنستيري في افتتاحية لقاءات الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية: "خوان كارلوس أوسوريو هدد نادي الزمالك بالرحيل عقب المشاركة في البطولة العربية خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "المدرب الكولومبي أكد لمسئولي نادي الزمالك أنه سيفسخ عقده في حالة عدم نجاح النادي في إبرام الصفقات التي طلبها خلال الفترة الماضية".

وتابع: "أوسوريو طلب تدعيم صفوف نادي الزمالك بـ6 صفقات، نظرا للنواقص التي تواجه الفريق في الوقت الحالي بعدد من المراكز، حيث طلب المدير الفني ضرورة تدعيم خط الدفاع بمدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، بالإضافة إلى رغبته في ضم حارس مرمى ومتوسط ميدان بوكس تو بوكس، وأخيرا مهاجم بمواصفات خاصة"

الزمالك ينسحب من صفقة بوبو وحنش يرحب بالعودة



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود جنش حارس فيوتشر لا يُمانع العودة مجددًا لنادي الزمالك، في ظل رغبة أوسوريو في استقدام حارس طويل القامة، خلال الموسم المقبل.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك أحاديث حول وجود صفقة تبادلية بين الزمالك وفيوتشر، وامكانية انتقال محمد عواد لفيوتشر".

وأضاف: "الزمالك انسحب من صفقة بوبو، في ظل مطالب فيوتشر ومغالاته المالية".

وأتم: "الزمالك قريب من حسم صفقة محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش، وايوب عبداللاوي لاعب مولودية الجزائر".

كاف يتغزل في محمد عبدالشافي

شاركت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي، صوراً لذكريات اللاعب محمد عبد الشافي، عبر الحساب الرسمي على تويتر.

وكتبت: " بالحب توافي فاتت أيام وسنين فاكرين العمر الدافي ومهما نقول مش كافي محمد عبد الشافي نجم لا يُنسى للفراعنة".