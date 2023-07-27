أخبار الأهلي.. راع جديد وضم موهبة المغرب وإيقاف آخر بانتظار حسين الشحات

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم الخميس داخل النادي.

راع جديد للنادي الأهلي

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الفترة المقبلة.

يحضر المؤتمر محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

رضا سليم يوقع للنادي الأهلي



كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي أن الأهلي نجح فى الحصول على توقيع المغربى رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكى المغربى لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن الأهلي نجح فى إنهاء كافة المفاوضات والاتفاقات مع اللاعب وناديه المغربى ليحصل على توقيع اللاعب رسميا ليصبح الصفقة الثانية لفريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد أن نجح الأهلي فى ضم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق من نادي ميتلاند الدنماركى.

وأوضحت المصادر أنه من المحتمل الإعلان عن صفقة ضم رضا سليم خلال الساعات القادمة وتحديدا مساء اليوم بشكل رسمى بعد أن أنهى الأهلى كل تفاصيل ضم اللاعب المغربى.

وأشارت المصادر إلى أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلي أبدى إعجابه الشديد باللاعب المغربي رضا سليم فى ظل امتلاكه إمكانات فنية وبدنية عالية ولديه القدرة على صناعة الفارق مع الفريق الذى يشارك معه بشكل مستمر.

عقوبة جديدة في انتظار لاعب الأهلي



أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك عقوبة جديدة جديدة تنتظر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الشكوى التي قدمها نادي بيراميدز ضد اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الأزمة التي حدثت خلال مباراة الفريقين رفقة محمد الشيبي لاعب الفريق السماوي، في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لبيراميدز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية، إن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ستفحص الشكوي المقدمة من جانب نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب نادي النادي الأهلي، من أجل تغليظ العقوبة ضد اللاعب خلال الفترة القادمة، بعد إصدار رابطة الأندية عقوبة الإيقاف ضد اللاعب لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.

وتابع، :"حسين الشحات لاعب النادي الأهلي سيتم توقيع عقوبة عليه يوم الأحد المقبل، ومن المحتمل أن تصل لـ أربع مباريات بدلا من مباراتين، وذلك من أجل تغليظ العقوبة، بسبب ما بدر من اللاعب تجاه اللاعب المغربي محمد الشيبي خلال مباراة الفريقين في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

