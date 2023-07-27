الجزائر.. قرار قضائي عاجل يخص حرائق الغابات في البلاد



أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الجزائر قرار بالحبس المؤقت بحق 12 شخصا مشبته فيهم في قضايا اندلاع حرائق الغابات التي شهدتها العديد من ولايات الوطن الحبس المؤقت.

وأفاد بيان لمجلس قضاء الجزائر، أنّه تمّ التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى محاكم أميزور، الأخضرية، أقبو، الحروش، القل وتمالوس، من أجل معالجتها القضائية على مستوى هذا القسم المتخصص.



وكان أعلن التلفزيون الجزائري، في وقت سابق ، أن الحماية المدنية أخمدت جميع حرائق الغابات في البلاد.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، الثلاثاء، إخماد 80 % من الحرائق في البلاد، مؤكدة استمرار عمليات السيطرة على 13 بؤرة حريق موزعة في 7 ولايات.

يذكر أن حرائق الغابات في الجزائر، امتدت إلى 15 ولاية، وتسببت في مقتل عدد من المدنيين في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الجزائرية عن مصرع 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين جراء الحرائق التي ضربت الغابات في ولاية بجاية.