منذ شهرين| متحدث الحكومة يكشف مفاجأة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد.. فيديو

قال المستشار نادر سعد٫ المتحدث باسم مجلس الوزراء٫ إن الحكومة كلفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث جدوى تطبيق نظام العمل عن بعد منذ شهرين.

وأضاف المستشار نادر سعد٫ المتحدث باسم مجلس الوزراء٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”٫ المُذاع عبر فضائية “النهار”٫: “اتوقع نجاح تطبيق نظام العمل عن بعد وتحقيق المرجو منه خلال الشهر المقبل”.

وأشار المستشار نادر سعد٫ المتحدث باسم مجلس الوزراء٫: “اعتبارا من الأحد بعد القادم 6 أغسطس يبدأ تطبيق نظام العمل عن بعد”٫ موضحا: “ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق هو السبب الرئيسي لتطبيق إجراءات ترشيد الطاقة”.

وأوضح المستشار نادر سعد٫ المتحدث باسم مجلس الوزراء٫: “سيتم تحديد مواعيد فصل التيار الكهربائي وفق جدول زمني معلن لكل منطقة”.

