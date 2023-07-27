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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر حسين: شيرين عبد الوهاب تحتاج لإدارة جيدة وعندها فرصة تعود لمجدها

الفنان تامر حسين
الفنان تامر حسين

أكد الفنان تامر حسين، أن شيرين عبد الوهاب فنانة كبيرة ومهمة كبيرة، ولديها الآن فرصة عظيمة في العودة مرة أخرى لقمة مجدها الغنائي والفني.

وأوضح "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع يحب الفنانة شيرين، مشددًا على أن من وجهة نظره أنها مرت بمواقف عديدة جعلت الجميع يحبها.

وأشار إلى أن شيرين موهبة كبيرة وتجري حفلات مهمة في الوقت الحالي، مشددًا على أن شيرين صوت عظيم وتحتاج لإدارة جيدة فقط من أجل النجاح، ولابد من عودتها إلى مكانتها الكبيرة في الغناء، موضحًا أن حسام حبيب داعم كبير لها في الحفلات الأخيرة.

أسما إبراهيم الفنانة شيرين عبدالوهاب القاهرة والناس برنامج حبر سري تامر حسين

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