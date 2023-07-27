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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تعلمت منه الإصرار.. تامر حسين: عمرو دياب نمبر وان مصر والعرب

صدى البلد

أكد الشاعر تامر حسين، أن الفنان عمرو دياب "نمبر وان" في مصر والوطن العربي ولا يقارن بأحد، وشهادته مجروحة فيه، متابعًا: "عدد النجاحات الكبير لعمرو دياب تكشف أنه في منطقة بمفرده من النجاح".

 

وأوضح "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لعمرو دياب سنوات نجاح عديدة على التوالي، مؤكدًا أنه يشارك في أعمال كثيرة مع الفنان عمرو دياب، وعمرو دياب لديه وجهة نظره الشخصية وذوق خاص، عمرو دياب دائمًا ما يريد أن يقدم الأعمال الجيدة.

 

وتابع: "تعلمت من عمرو دياب الإصرار.. دي أهم ميزة فيه"، موضحًا أنه لا يكتفي بأي نجاح ودائمًا متحمس ويقدم الطاقة لمن يعمل معه، مضيفًا: "قالي مفيش شهوة تساوي شهوة النجاح".
 

الإعلامية أسما ابراهيم الشاعر تامر حسين القاهرة والناس الفنان عمرو دياب برنامج حبر سري عمرو دياب

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