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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر حسين: معنديش مشكلة مع حسن شاكوش لكن مش ذوقي فنيا

صدى البلد

 

علق الشاعر تامر حسين، على حقيقة وجود مشكلة له مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مشددا على أنه ليس له أي مشكلة شخصية مع حسن شاكوش، متابعًا: "مش ذوقي فنيًا".

وأوضح "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أزمته معه بسبب صديقه "مدين"، منوهًا بأنه تحدث عن مدين بشكل غير لائق، ولا يصح أن يتحدث بهذه الطريقة على الصناع المصريين، معربا عن تحفظه دائمًا على اسلوب حسن شاكوش، ويتحدث دائمًا بعيدًا عن أدبيات الموضوع.

وتابع: حسن شاكوش أخذ أغنية "بنت الجيران" من محمد حماقي ومدين، مضيفًا: "مجبش أغنية من عدم جاب أغنية مشهورة وعمل عليها كلام ونجحت"، مشددًا على أن حقوق الأغنية ليست مع مدين وحماقي والشركة المنتجة هي من معها الحقوق.

أغنية بنت الجيران الإعلامية أسما ابراهيم القاهرة والناس الشاعر تامر حسين حسن شاكوش

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