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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة البحيرة تدشن أولى فعاليات القوافل الثقافية والمسرح المتنقل بمركز شباب رشيد

مركز ثقافة رشيد بالبحيرة
مركز ثقافة رشيد بالبحيرة

دشن فرع ثقافة البحيرة أولى فعاليات مشروع القوافل الثقافيه والمسرح المتنقل بمركز شباب رشيد وذلك بحضور الأستاذ محمد البسيوني مدير عام  فرع  ثقافة البحيره.

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حيث بدأت الفعاليات منذ الخامسه مساءا مع الورش الفنيه المتنوعه للاطفال منها ( ورشة خرز وعمل اسوره وخاتم وسلسلة - ورشة رسم وتلوين - ورشة كورشيه وعمل ماسك كمامه ومقلمه من الصوف - ورشة فوم جليتر وعمل عروسة المولد للاطفال - ورشة تلوين علي الوجه - ورشة حكي قصة - ورشة  اكتشاف مواهب علي المسرح )
وكان الختام مع العرض الفني لفرقة البحيره للموسيقي العربيه  بقيادة المايسترو ايهاب مبروك ، وقد تغنت الفرقه بمجموعه كبيره من الاغاني الوطنيه والطربيه وذلك وسط حضور جماهيري كبير من أهالي رشيد

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وفى إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر إحتياجاً لتنفيذ مستهدفات الدولة لبناء الإنسان والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

البحيرة القوافل الثقافية والمسرح المتنقل المنتج الثقافي خدمات طبية ورشة رسم وتلوين نائب محافظ البحيرة فعاليات القوافل الثقافية رؤية مصر 2030 ثقافة البحيرة تحقيق العدالة الثقافية تحقيق التنمية المستدامة

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