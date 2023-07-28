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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف :إزالة 273 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من أعمال الموجة الـ21

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سيرالعمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف

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 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته الإدارة العامة  لأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته قد وصل  إلى 273 حالة تعد منها ( 189 حالة تعد مباني على مساحة 34233 متر+ 84حالة زراعة على مساحة 3  أفدنة و10 قراريط ) وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة  الثالثة " 8 يوليو الجاري" وحتى  صباح 25 من نفس الشهر

يُذكر  أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى 28 يوليو الجاري 

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