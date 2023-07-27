محافظ بني سويف يناقش تعظيم الاستفادة وتطوير منظومة العمل بملف الإعلانات



ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة في مجال تحسين وزيادة إيرادات وعوائد الإعلانات والاتفاق على تنفيذ آليات لتعزيز الاستفادة من هذا المورد الحيوى المهم لتعظيم موارد المحافظة.

وذلك بحضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،المهندس محمود سعد رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومديري الشؤون المالية والقانونية والتخطيط ومتابعة الخطة ورؤساء الوحدات المحلية والطرق والنقل والكباري وباقي أعضاء اللجنة.



في بداية الاجتماع أكد المحافظ على أهمية متابعة اللجنة والجهات المعنية للالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية الواجب توافرها لتأمين اللافتات الإعلانية، ومدى تحملها لقوة الرياح والعوامل الجوية المختلفة من خلال تقارير الاستشارات الفنية والهندسية الخاصة بذلك، حفاظا على سلامة المارة والمواطنين خاصة في ظل التغيرات المناخية والأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

ناقش المحافظ التقارير تقييم الأداء لمنظومة الإعلانات على مستوى الوحدات المحلية والمجالس القروية بالمحافظة، وجهود تطوير المنظومة خلال النصف الأول من العام الحالي "من يناير إلى يونيو "، وكذا توضيح الإيجابيات والمعوقات، للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء بمنظومة الإعلانات بصفة مستمرة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وفرق الرصد الميداني والوحدات المحلية.

كما تم عرض دراسة فنية لاستغلال واجهات العقارات والأسطح، حيث تم التنسيق مع المختصين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمرور على كافة الشوارع الرئيسية وحصر العقارات التي يمكن الاستفادة منها سواء على جوانب العقارات أو الأسطح، وكذا تحديد مساحة كل جانب أو واجهة وعدد الطوابق والمساحات التي الاستفادة منها إعلانيا بجانب العقارات التي تحتاج إلى تشطيب لأي من جوانبها، وذلك بعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة العاصمة.

ووجه المحافظ أعضاء اللجنة بتقديم دراسة فنية بالتنسيق بين التخطيط العمراني وقطاع الطرق والمرور ولجنة التنسيق الحضاري للاستغلال الأمثل لبعض المناطق الحيوية داخل مدينة بني سويف منها طريق سليمان متولي وطريق تزمنت الشرقية/ موقف محيي الدين وسور موقف سيارات الأجرة وكوبري المشاة بمنطقة محيي الدين لوضع الإعلانات بها وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

فيما عرضت الأمانة الفنية عدداً من المقترحات لطرح بعض المواقع بمدينة بني سويف للإعلانات، بجانب عدة طلبات من بعض شركات الدعاية والإعلان وبعض الجهات، وكذا إعداد كراسة الشروط طبقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة والمزايدات العلنية اللازمة.