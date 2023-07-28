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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الزمالك اليوم الجمعة، أمام الاتحاد المنستيري التوني في بطولة كأس الملك سلمان في المملكه العربية السعودية.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من الاتحاد المنستيري بطل تونس، والنصر السعودي، والشباب السعودي.

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري 

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية «كأس الملك سلمان» اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بين الزمالك والاتحاد المنستيري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف 

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد عبر  القناة الرياضية السعودية "إس إس سي".

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