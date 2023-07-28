النوايا ليست واضحة |رسالة شديدة اللهجة من رئيس النجوم لـ بيراميدز

أكد محمد الطويلة ، رئيس نادي النجوم، أن النوايا ليست واضحة لدى مسئولي بيراميدز في ملف مستحقات محمود صابر لاعبه السابق.



وقال الطويلة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن بيراميدز يتحدث أن اتحاد الكرة أنصفه بتخفيض المستحقات إلى 9 ملايين و680 ألف جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه.

وأوضح أن بيراميدز قام بالطعن ضد قرار اتحاد الكرة رغم ترحيبه بالقرار، وهو ما يعني أن النوايا ليست واضحة وهناك اتجاه لإضاعة الوقت من جانب بيراميدز في هذا الملف.



وأشار إلى أن النجوم رفض على مدار عامين التصعيد، تقديراً لاستثمارات بيراميدز، موضحاً أنه أرسل قرار اتحاد الكرة لمسؤولي بيراميدز وانتظر حل الأزمة ودياً ولكن ذلك لم يحدث.