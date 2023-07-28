مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-7-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 28 - 7 - 2023 العديد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد أوساكا الياباني.
مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات
إنجلترا X الدنمارك - الساعة 11:30 صباحا -على قناة beIN Sports HD 1 English
الصين X هايتي - الساعة 2 ظهرا -على قناة beIN Sports HD 1 English
مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال
شباب بلوزداد X الرجاء - الساعة 4 عصرا على قناة SSC HD
الزمالك X الاتحاد المنستيري - الساعة 6 مساء -على قناة SSC HD
الكويت X الوحدة الإماراتى - الساعة 8 مساء -على قناة SSC HD
النصر السعودي X الشباب السعودي - الساعة 10 مساء -على قناة SSC HD
مواعيد مباريات ودية
يوفنتوس X ميلان - الساعة 5:30 صباحا على قناة أبو ظبى الرياضية
باريس سان جيرمان X سيريزو أوساكا - الساعة 1:20 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD