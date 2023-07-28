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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-7-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 28 - 7 - 2023 العديد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد أوساكا الياباني.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات 
 

إنجلترا X الدنمارك - الساعة 11:30 صباحا -على قناة beIN Sports HD 1 English

الصين X هايتي - الساعة 2 ظهرا -على قناة beIN Sports HD 1 English                

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نجم الزمالك : تلقيت عرضا من الأهلي

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سب ثنائي الأهلي |إعلامي يفجر مفاجأة جديدة بشأن واقعة الشيبي والشحات

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 
 

شباب بلوزداد X الرجاء - الساعة 4 عصرا على قناة SSC HD

الزمالك X الاتحاد المنستيري - الساعة 6 مساء -على قناة SSC HD

الكويت X الوحدة الإماراتى - الساعة 8 مساء -على قناة SSC HD      

النصر السعودي X الشباب السعودي - الساعة 10 مساء -على قناة SSC HD        

 

مواعيد مباريات ودية
 

يوفنتوس X  ميلان - الساعة 5:30 صباحا على قناة أبو ظبى الرياضية

باريس سان جيرمان X سيريزو أوساكا - الساعة 1:20 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD 

اتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري الاماراتي الأهلى الرجاء الزمالك

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