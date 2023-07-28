جامعة بورسعيد تتصدر في الاستشهادات العلمية.. تفاصيل

تصدّرت جامعة بورسعيد الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة في عدد الاستشهادات العلمية للأبحاث المنشورة حيث احتلت جامعة بورسعيد المركز 21 بإجمالي عدد استشهادات 70853 للأبحاث العلمية المنشورة حتى يوليو 2023.

وقد قفزت عدد الاستشهادات من جامعة بورسعيد من 45970 استشهادا في يناير 2023 إلى 70853 في خلال ستة أشهر.

أكد الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة أن هذه الزيادة العالية في نسبة الاستشهادات هي انعكاس لرؤية الجامعة في تشجيع البحث العلمي والباحثين كما تشير إلى مدى اهتمام الباحثين في جامعة بورسعيد بجودة وأهمية الأبحاث العلمية.



كما أشارت الأستاذ الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الي ان هناك عدة عوامل أسهمت في هذا الإنجاز منها التزام قطاع الدراسات العليا والبحوث بتقديم بيئة بحثية محفزة تساهم في تشجيع ودفع الباحثين إلى إنتاج أبحاث ذات جودة عالية وقيمة علمية.

ويعد ارتفاع انتاجية الأبحاث في قاعدة بيانات سكوبس إلى 650 بحث وعدد الأبحاث في قاعدة بيانات كلاريفت إلى 580 بحث مؤشرا هاما على تميز الأبحاث وجودتها. بالإضافة إلى جودة الأبحاث وتصنيفها فى الاعلى 1% و10% و70% من انتاج ابحاث الجامعة في Q1 و Q2 فى قاعدة بيانات كلاريفيت. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد باحثين جامعة بورسعيد فى جوجل اسكولار مما يشير الى سعي شباب الباحثين في الجامعة إلى نشر أبحاث ذات قيمة عالية.