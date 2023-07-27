نائب رئيس المصري: وجهنا الشكر لميمي عبد الرازق وجهازه لانتهاء تعاقدهم

نفي الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري ماتناقلته عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن أقالة د ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون من القيادة الفنية للنادى المصري.

وأكد نائب رئيس المصري فى تصريحات خاصة أن تعاقد الجهاز الفني بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق ينتهى اليوم مع انتهاء اخر مباراة فى الدورى العام أمام الأهلى.

وأضاف نائب رئيس المصري ان الجهاز الفني بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق أخطر مجلس الإدارة بانتهاء مهمته ورغبته فى الرحيل عقب مباراة اليوم وهو ما توافق عليه الطرفين موجهين لهم الشكر علي المجهود المبذول خلال الفترة السابقة منذ توليه المهمة و الفريق فى المركز العاشر وصولا إلى تحقيق المركز الخامس بجدول الدورى عن جدارة واستحقاق .



وشدد نائب رئيس مجلس المصري على أن الدكتور ميمي عبد الرازق قيمة كبيرة على الصعيد الأكاديمي و التدريبي وله قدره فى تصنيف المحاضرين الدوليين داخل إتحاد كرة القدم بالإضافة إلى معاونية القامات الرياضية الكابتن أحمد الكأس و الكابتن طارق السيد و الكابتن معوض و الكابتن خالد عبد الله .

وتعجب الحسيني ابوقمر من تعمد البعض من العاملين فى المجال الاعلامى واصحاب صفحات التواصل الاجتناعى اثارة الفتنة ونشر الاخبار المغلوطة بقصد تحقيق التريند الذي أصبح أفة العصر .

وتسائل نائب رئيس المصري عن عزوف البعض عن نشر بيان مجلس الإدارة و الذي تضمن شكر الجهاز الفني بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق عن فترة تعاقدهم مع النادى لتدريب الفريق الأول.

كان النادى المصري أصدر بيان عقب إنتهاء مباراة فريقه مع الأهلى كأخر مباريات مسابقة الدورى العام وجه خلاله الشكر للدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه المعاون جاء نصه.

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مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، يتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول وجهازه المعاون المكون من الكابتن أحمد الكاس والكابتن طارق السيد والكابتن محمد معوض والكابتن خالد عبد الله وذلك بعد نهاية مهمتهم مع الفريق بنهاية الدوري العام ونجاحهم في قيادة الفريق للحصول على المركز الخامس ، متمنين لهم دوام التوفيق في الفترة المقبلة