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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شديد الحرارة.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيراتها في هذه المناطق

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار الطقس من حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم.

 

وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الطريق من مكة المكرمة الى جازان.

 

وتوقع المركز بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران (شرورة)، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

 

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضح مركز الأرصاد انها جنوبية غربية إلى غربية بسرعة15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

 

وارتفاع الموج بالبحر الأحمر من نصف المتر الى المتر والنصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ارتفاع الموج البحر الأحمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الرياح السطحية الرياح النشطة الوطني للأرصاد المنطقة الشرقية المركز الوطني للأرصاد

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