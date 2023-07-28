الطقس اليوم| استمرار الأجواء شديدة الحرارة والعظمى 45 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوبسيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم، حار رطب على السواح الشمالية الغربية ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وحول حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

وحول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية تكون 33 والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء تكون 43 والمحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد تكون 42 والمحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد تكون 44 والمحسوسة 45 درجة