عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| استمرار الأجواء شديدة الحرارة والعظمى 45 درجة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوبسيناء وجنوب البلاد.

 

ويكون الطقس اليوم، حار رطب على السواح الشمالية الغربية ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

 

ويشهد الطقس ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وحول حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

وحول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة
السواحل الشمالية تكون 33 والمحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء تكون 43 والمحسوسة 45 درجة
شمال الصعيد تكون 42 والمحسوسة 44 درجة
جنوب الصعيد تكون 44 والمحسوسة 45 درجة

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

أكمل: خسرت 3 ملايين جنيه في مشروعي وابني قعد من المدرسة

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

نجم الأهلي السابق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك قبل انطلاق البطولة العربية

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة: حوافز مالية قيمة للطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات العالمية

الأرصاد تزف بشرى لـ المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

البطولة العربية.. محمد حليم يكشف نقاط قوة وضعف الزمالك أمام الاتحاد المنستيري

الصين تجدد تحذيراتها إلى أعلى المستويات بعد ضرب إعصار دوكسوري جنوب البلاد

قرارات عاجلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء.. ومعاقبة هذه الفئات بعد رد الحكومة

عيار 21 يسجل 2165 جنيها.. أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

العدوى الفيروسية في فصل الصيف تشير إلى الإصابة بـ"كورونا".. تفاصيل

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ