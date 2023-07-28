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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة عائلية.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

إمام عاشور
إمام عاشور

احتفل اللاعب إمام عاشور، بعيد ميلاد شقيقه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر إمام عاشور صورة عائلية عبر خاصية الاستوري، وعلق كاتبًا: “كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي”.

أكد أحمد الميرغني، لاعب الزمالك السابق، أن انتقال إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، سيكون إضافة لـ النادي الأهلي، معلقًا: "إمام أفضل لاعب بيلعب في رقم 8 بمصر حاليًا".

وقال لاعب الزمالك السابق، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، إن إمام عاشور، قام بغناء أغنية لـ النادي الأهلي.

وأضاف: “خدت الأغنية على قلبي، وكده هو خد عداوة جمهور الزمالك”، حيث غنى إمام “التالتة يمين”، ويقول إن الأهلي نادي القرن.  

وأوضح أن انتقال إمام من الزمالك لـ الأهلي سيؤثر على الزمالك بنسبة كبيرة، موضحًا: "إمام عاشور مشي من الزمالك ولا يوجد لاعب مكانه".

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