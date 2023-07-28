عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| مصطفى شكري يكشف كواليس أغنية "الكبير" لـ هاني شاكر

هاني شاكر
هاني شاكر

عبّر الملحن مصطفى شكري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان الكبير هاني شاكر في أغنيته الجديدة التي طرحها مؤخرًا بعنوان "الكبير".

 

وقال الملحن والشاعر مصطفى شكري، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: أغنية الكبير أغنية مختلفة وكلماتها جديدة على الفنان هاني شاكر ولكنها مازالت بها من روحه، وتشبه تفاصيله، فعندما قام بغنائها أضاف لها الكثير بصوته وجعلها مميزة".

 

وأضاف مصطفى شكري: "العمل مع هاني شاكر ممتع للغاية فهو فنان محترف يتقن عمله بشكل غريب، ويحب ما يفعل ولقد تشرفت بالعمل معه".

 

هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه .. الكبير| فيديو

هاني شاكر: بعد ترك العمل النقابي قدرت أرجع لنفسى

أغنية "الكبير" كلمات والحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، مكس وماستر أسامة الهندي.

 

تقول كلمات الأغنية: "الكبير لما يغيب .. الحبال هوا بتسيب .. واللي مالوش فيها بقي ليه بقي كل همه يقول أفيه .. كله صدق نفسه خلاص والعويل اتشال عالراس .. وانا شاري مخي وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج .. واللي كان مربوط قدامي ماصدق انه بيتحرك".
 

انا ال بدائها وانا ال بادعها .. وانا ال معايا السر بتاعها وزي ما قادر اطفي النار ..النار كمان قادر اولعها".


 

هاني شاكر الفنان الكبير هاني شاكر مصطفى شكري أسامة الهندي أحمد امين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

أكمل: خسرت 3 ملايين جنيه في مشروعي وابني قعد من المدرسة

نجم الأهلي.. الزمالك سيتخطى الاتحاد المنستيري بثلاثية و5 نجوم أوراق رابحة

اتحاد الكرة عرف| تطورات جديدة بشأن أزمة تعدي الشحات على الشيبي

موضوعات متعلقة

غدا.. حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح العربي

اليوم .. حفل روبي و رامي صبري في جدة

عمرو الشاذلي يطرح أغنية السنيورة.. فيديو

مصمم جرافيكس A murder at the end of the world يكشف كواليس المسلسل

آخر أعماله قبل وفاته.. مشاركة أحمد خليل في فيلم حاسب تحلم

علي الحجار في عزاء شوقي حجاب.. شاهد

كريم فهمي ينتهي من كتابة فيلم ألذ أعدائي

رامي صبري يطرح أغنية كعبك علي.. فيديو

ترشيحاتنا

الدولار يمحو كامل خسائره المبكرة ويعاود الصعود بقوة عالميا

المعارضة السويدية تنتصر لرسول الله.. ما القصة؟

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

أسعار العملات اليوم.. الين الياباني يرتفع والدولار يحتفظ بمكاسبه

عاجل..أردوغان يقيل ثلاثة نواب لمحافظ البنك المركزي التركي

رئيس الاتحاد الإفريقي: الشراكة مع روسيا لها مستقبل باهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ