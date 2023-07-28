خاص| مصطفى شكري يكشف كواليس أغنية "الكبير" لـ هاني شاكر

عبّر الملحن مصطفى شكري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان الكبير هاني شاكر في أغنيته الجديدة التي طرحها مؤخرًا بعنوان "الكبير".

وقال الملحن والشاعر مصطفى شكري، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: أغنية الكبير أغنية مختلفة وكلماتها جديدة على الفنان هاني شاكر ولكنها مازالت بها من روحه، وتشبه تفاصيله، فعندما قام بغنائها أضاف لها الكثير بصوته وجعلها مميزة".

وأضاف مصطفى شكري: "العمل مع هاني شاكر ممتع للغاية فهو فنان محترف يتقن عمله بشكل غريب، ويحب ما يفعل ولقد تشرفت بالعمل معه".

أغنية "الكبير" كلمات والحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، مكس وماستر أسامة الهندي.

تقول كلمات الأغنية: "الكبير لما يغيب .. الحبال هوا بتسيب .. واللي مالوش فيها بقي ليه بقي كل همه يقول أفيه .. كله صدق نفسه خلاص والعويل اتشال عالراس .. وانا شاري مخي وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج .. واللي كان مربوط قدامي ماصدق انه بيتحرك".



انا ال بدائها وانا ال بادعها .. وانا ال معايا السر بتاعها وزي ما قادر اطفي النار ..النار كمان قادر اولعها".



