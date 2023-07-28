من الحر للقبر.. انتشال جثماني شابين ابتعلهما النيل بالعياط وتشييع جنازتهما

شيع أهالي قرية الرقة بالعياط جنازة شابين ابتلعتهما مياه نهر النيل بعد نزولهما للسباحة هربا من ارتفاع حرارة الجو ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثماني الشابين بعد عدة ساعات من بحث الضفادع البشرية عنهما.

ولقي شابان مصرعهما غرقا بمركز العياط جنوب الجيزة صباح يوم الأربعاء بعدما الماضي قررا النزول للسباحة هربا من ارتفاع درجة الحرارة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق دائرة المركز.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.

وأجرى رجال الضفادع البشرية عملية بحث وتمشيط لانتشال الجثتين بقرية الرقة الغربية وتحرر محضر بالواقعة.

بعد عدة ساعات من البحث والغطس نجحت القوات في انتشال جثماني الشابين محمد محمود جابر ومحمد راضي أبو رجب.