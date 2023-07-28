عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس بوركينا فاسو: نلجأ إلى السلاح لحماية دولتنا

رئيس بوركينا فاسو
رئيس بوركينا فاسو

قال رئيس بوركينا فاسو خلال مؤتمر القمة الروسية الأفريقية، إن دولته تعتاد الكفاح من أجل الدفاع وطنهم، قائلا "أخذنا السلاح من أجل الحماية".


وتعجب، رئيس بوركينا فاسوا من الأمبراليون الذين يسمون بعض الفصائل الغير شرعية والمعارضات ويقولون أنهم وطنيون.

 

وأكد، أنهم لا يرغبون في اللجوء إلى استخدام السلاح، ولكن أحيانا يضطرون إلى ذلك، قائلا: "المشكلة أن بعض قادة الدول الإفريقية لا تعطي الشيئ الكافي لضمان حياة جيدة لبعض الشعوب التي تريد مكافحة الإمبريالية والاستعمراية الحديثة، ويحب على بعض القادة في القارة الأفريقية ألا يتصرفون كدمية في أيدي المستعمرين والامبراليين.

رئيس بوركينا فاسو الفصائل الغير شرعية الأمبراليون المعارضات استخدام السلاح القارة الافريقية المستعمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

أكمل: خسرت 3 ملايين جنيه في مشروعي وابني قعد من المدرسة

نجم الأهلي.. الزمالك سيتخطى الاتحاد المنستيري بثلاثية و5 نجوم أوراق رابحة

اتحاد الكرة عرف| تطورات جديدة بشأن أزمة تعدي الشحات على الشيبي

ترشيحاتنا

الدولار يمحو كامل خسائره المبكرة ويعاود الصعود بقوة عالميا

المعارضة السويدية تنتصر لرسول الله.. ما القصة؟

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

أسعار العملات اليوم.. الين الياباني يرتفع والدولار يحتفظ بمكاسبه

عاجل..أردوغان يقيل ثلاثة نواب لمحافظ البنك المركزي التركي

رئيس الاتحاد الإفريقي: الشراكة مع روسيا لها مستقبل باهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ