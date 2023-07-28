بوتين: الدول الأوروبية تستخدم الطاقة الخضراء بطريقة غير مدروسة

قال الرئيس الروسي بوتين، إن العلاقات بين روسيا ومصر على امتداد العقود لها استراتيجيات قوية، فإن العلاقات الروسية المصرية هي علاقات استراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة.



وأكد بوتين أن لدينا المشاريع المشتركة بين مصر وروسيا، وسياسية وبرامج الأغذية والعجز في الأغذية والأسعار، والصعوبات في الأسواق والطاقة والأغذية ظهرت في أثناء مكافحة وباء كورونا، فإن الكثير من الدول المتقدمة الصناعية أغلقت من خلال وقف عمل إغلاق المصانع للأسباب الصحية الفطرية، اضطروا إلى دعم مواطنيهم وسكانهم، وأختاروا طريقة لتداول النقود.

أضاف إن أمريكا استخدمت كل المقاييس الجبارة، وفي الاتحاد الأوروبي، فان الأوراق المالية المطبوعة أستخدموها في شراء المواد الغذائية في الاسواق لذلك الاسعار ارتفعت وذلك مرتبط بالسياسية الغير محسوبة والغير مدروسة.

وايضا في مجال الطاقة لجئت الدول الأوروبية إلى استخدام الطاقة الخضراء كصديقة للبيئة ولسوق الأسمدة بخطة غير مدروسة وغير منظمة أيضا وهذا اثر على أسعار الطاقة، وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار في جميع المجالات.

وأكد بوتين، أن ما يحدث الآن في أوكرانيا عمل محفز لما يحدث ولكن السبب الحقيقي والجذري هو في ممارسات السياسات النقدية والمالية لمجال الطاقة الغير محسوبة، وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار بما في ذلك في سوق الأغذية.