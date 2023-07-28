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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حفاظا على البيئة البحرية.. مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

نقلا عن وزارة الخارجية، عرضت مقدمة غرفة الأخبار بفضائية  أكسترا نيوز"،  بما يفيد ترحيب مصر بتنفيذ خطة الأمم المتحدة، لأنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل الأجنبية، وذلك عبر تفريغ حمولته من النفط الخام.

 تعزز الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيدة بالتسهيلات المقدمة من جانب التحالف لدعم الشرعية في اليمن مما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية.

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