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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعد الصغير يغني لـ بهاء سلطان في برنامجه اليوم

سعد الصغير
سعد الصغير

تحل اليوم الجمعة المطربة نادين مرجان ضيفة برنامج سعد مولعها نار الذي يقدمه الفنان سعد الصغير في الساعة العاشرة مساءا.

 وتحدثت نادين عن كواليس دخولها عالم الغناء، وشهرتها على منصات السوشيال ميديا، وقدمت خلال الحلقة أغاني للمطرب بهاء سلطان وعبد الفتاح الجريني ونجوم الزمن الجميل، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

سعد الصغير يقدم موهبة غنائية في برنامجه سعد مولعها نار .. اليوم

فقرات غنائية وطبية في برنامج سعد مولعها نار .. اليوم


وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية  هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض".

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

سعد مولعها نار برنامج سعد مولعها نار المطربة نادين مرجان بهاء سلطان شارع شريف

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