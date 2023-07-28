الأرصاد توضح حالة الطقس الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه بداية من غد السبت يبدأ انتهاء الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ أسبوعين ماضيين.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، انخفاض درجة الحرارة بمعدل درجتين عن درجة الحرارة أمس، موضحة أن اليوم سيكون الأخير في الموجة شديدة الحرارة التي أثرت علينا منذ أسبوعين.



وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ اليوم يشهد جوا شديد الحرارة رطبا في معظم أنحاء الجمهورية، حيث نتأثر بامتدد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، بالإضافة إلى المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.



وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بقيم حرارة مرتفعة بشكل كبير، فالعظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 38 درجة مئوية، لكن إحساسنا بها يصل إلى 41 أو 42 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو.



وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه هناك استمرار للموجة الحارة على كافة الأنحاء، خلال شهر أغسطس، بسبب امتداد منخفض الهند الموسمى، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهر يوليو وأغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



درجات الحرارة



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 31 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 30 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 44

