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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أ.ش.أ : روسيا وأوكرانيا يتحكمان في الكثير من صادرات الحبوب والزيوت

صلاح مغاوري
صلاح مغاوري

قال صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط،  إن الدولة حريصة على المشاركة والتعاون والتنسيق مع مختلف دول العالم والتجمعات الاقتصادية والتجمعات الآخري في إطار التحرك الذي تقوم به مصر من اجل إحداث التنمية سواء داخل مصر او في محيطها الإفريقي ، لأن مصر حريصة على ان تمتد التنمية التي تشهدها الي العديد من الدول الإفريقية.


وأكد مغاوري خلال مداخله هاتفية بفضائية إكسترا نيوز، أن مشاركة مصر في القمة الروسية الأفريقية الثانية كانت مشتركة فعالة في إطار التعاون بين روسيا والدول الإفريقية.


ونوه نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى العديد من الدول الإفريقية ودول المنطقة تعاني تداعيات كثيرة على المستوي التوترات الداخلية أو الأزمات العالمية التي يشهدها العالم كأزمة الغذاء وأزمة الطاقة، وأيضا الأزمات التي تعانيها الدول الإفريقية خاصة البنية التحتية.


وتابع، أن القارة الأفريقية يصل تعددها إلى مليار ونص المليار شخص، كما ان لديها القدرات الهائلة ولكن ليس لديها القدرات لإحداث نهضة حقيقية نتيجة التوترات ونتيجة العوامل التي أثرت على القارة الأفريقية، فإن الحرب الروسية الأوكرانية وازمة كورونا التي سبقتها تاثرت منها دول العالم وخاصة القارة الافريقية بأعتبارها أكثر تأثرا نتيحة اعتمادها على الاستيراد من الخارج.

صادرات الحبوب والزيوت

وأشار صلاح مغاوري، أن روسيا وأوكرانيا هما الدولتان اللتان تتحكمان في كثير من صادرات الحبوب والزيوت تحديدا،  وأيضا القارة الافريقية تحتاج إلى الحبوب والغذاء في معظم استخداماتها.

 

وكالة أنباء الشرق الأوسط الدول الافريقية لقمة الروسية الأفريقية روسيا صادرات الحبوب

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