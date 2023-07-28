تقديم الخدمات الطبية والتوعية لحملة 100 يوم صحة بمختلف المنافذ في مطروح

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ظهر اليوم الجمعة حركة العمل والتزام العاملين في مختلف المنافذ لتقديم الخدمة التوعوية والتثقيفية والطبية ومبادرات الصحة العامة بالإمكان السياحية والخدمية والترفيهية بمحافظة مطروح.



وذلك لتقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعوي ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة والخدمات المقدمة من وزارة الصحة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وبعض الخدمات طبية كقياس الضغط والسكر وقياس درجة الحرارة.



ووجه "سالم" إلى الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بمتابعة توافر وتوزيع الأدوية المناسبة بتلك المنافذ من أجل تسهيل الحصول على خدمات طبية أفضل لأهالي مطروح وزائريها وخاصة بالمناطق الترفيهية والسياحية والخدمية وعلى الفور تم توفير الأدوية من الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بمطروح وتوزيعها على بعض المنافذ.



ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أنه يتم توجيه المواطنين المترددين على المنافذ الطبية إلى أقرب مستشفى إحالة، مؤكدا التنسيق المستمر والدائم بين جميع المنافذ الطبية وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، من خلال شبكة واحدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.



وقدم "سالم" الشكر لجميع العاملين بتلك المنافذ كما وجه الشكر والتقدير لجميع القيادات والعاملين على الخدمات المقدمة ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة بقطاع الطب العلاجي والوقائي وإدارة الرعاية الأساسية وإدارة التثقيف الصحي ومركز المعلومات وإدارة القوافل وإدارة تنظيم الأسرة ومنسق المبادرات بالمديرية.